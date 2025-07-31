Шахтер объявил стартовый состав на ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы с Бешикташем
Поединок пройдет в Польше
около 1 часа назад
Фото: ФК Шахтёр
Сегодня состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы Шахтер – Бешикташ.
Главный тренер донецкой команды Арда Туран объявил состав «горняков» на этот поединок.
Шахтер: Резник, Кауан Элиас, Педриньо, Кевин, Очеретько, Марлон, Алисон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас.
Матч Шахтер – Бешикташ пройдет в польском Кракове и начнется в 21:00 по киевскому времени.
Победитель пары Шахтер – Бешикташ встретится с Панатинаикосом (Греция) из квалификации Лиги чемпионов.
Команда, проигравшая в паре Шахтер – Бешикташ, сыграет с победителем пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония).
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