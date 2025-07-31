Защитник Шахтера Валерий Бондарь вспомнил, как на 79-й минуте первого матча второго раунда квалификации Лиги Европы против Бешикташа (4:2) сделал подкат после стремительного рывка. Слова центрбека передает пресс-служба клуба.

Силы появились потому, что была хорошая подготовка со стороны тренерского штаба. А если ты выходишь играть за этот клуб, ты должен выкладываться на все 100 процентов.

И поэтому всегда есть силы, есть мотивация играть до конца, несмотря на ситуацию, всегда делать все, чтобы для команды это было как можно лучше. Конечно, в тот момент думал только о том, как могу спасти ситуацию, чтобы мы не пропустили мяч.