Защитник Шахтера вспомнил, как включил «режим супермена» в матче с Бешикташем
На 79-й минуте первой игры центрбек после стремительного рывка еще выполнил удачное защитное действие
около 3 часов назад
Защитник Шахтера Валерий Бондарь вспомнил, как на 79-й минуте первого матча второго раунда квалификации Лиги Европы против Бешикташа (4:2) сделал подкат после стремительного рывка. Слова центрбека передает пресс-служба клуба.
Силы появились потому, что была хорошая подготовка со стороны тренерского штаба. А если ты выходишь играть за этот клуб, ты должен выкладываться на все 100 процентов.
И поэтому всегда есть силы, есть мотивация играть до конца, несмотря на ситуацию, всегда делать все, чтобы для команды это было как можно лучше. Конечно, в тот момент думал только о том, как могу спасти ситуацию, чтобы мы не пропустили мяч.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и следить за онлайн-трансляцией игры можно уже в четверг, 31 июля, на странице события Шахтер – Бешикташ на Xsport. Начало – в 21:00.
Ранее известный тренер Мирон Маркевич назвал игрока Шахтера, который может успешно дебютировать за сборную Украины.