Защитник Шахтёра Валерий Бондар высказался о матче-ответе второго раунда квалификации Лиги Европы против Бешикташа в Кракове и пригласил болельщиков на стадион. Слова центрбека передает пресс-служба клуба.

Это один из старейших, самый популярный город в Польше. Знаю, что там проживает много украинцев, очень много беженцев. И думаю, что у нас будет хорошая поддержка, потому что там хороший стадион.

Знаю, что будем играть на стадионе «Висла», который вмещает около 30-35 тысяч зрителей. Думаю, нас ожидает хорошая поддержка. Знаю, что там всегда очень мощная поддержка у команды, которая играет в Кракове.

Наши дорогие болельщики. Хотел бы вас пригласить на домашний матч с Бешикташем на стадион «Висла». Нам очень нужна ваша поддержка. Ждем вас 31 июля на стадионе «Висла» в Кракове. Вперед к победе.