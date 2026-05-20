Шахтер объявил о продлении контракта с бразильским центрбеком Марлоном Сантосом, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт между клубом и игроком будет действовать до 30 июня 2028 года.

Марлон перешел в Шахтер летом 2021 года и за полгода сыграл за команду 22 матча. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступал в аренде за Монцу, Флуминенсе и ФК Лос-Анджелес.

В июле 2025 года повторно стал футболистом «горняков» и в этом сезоне провел 16 матчей, где отдал 2 голевые передачи. Вместе с клубом бразилец стал чемпионом Украины (2026) и завоевал Суперкубок Украины (2021).