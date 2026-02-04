Сергей Разумовский

Центральный защитник Шахтера Лука Лацабидзе продолжит сезон в Суперлиге Дании. О переходе грузинского оборонца на правах аренды в датский клуб Вайле сообщила пресс-служба Шахтера. Отмечается, что соглашение между сторонами будет действовать до завершения сезона-2025/26.

Лацабидзе присоединился к Шахтеру в феврале 2024 года. После перехода он выступал за юношескую команду горняков, а также уже имеет игровой опыт в арендах — защитник играл за Черноморец и за Динамо Тбилиси.

Новый клуб Лацабидзе, Вайле, в текущем сезоне после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Суперлиги Дании. Также напомним, что сам футболист является воспитанником Динамо Тбилиси.

Напомним, вингер Шахтера прокомментировал слухи о возможной натурализации.