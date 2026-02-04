Бразильский вингер донецкого Шахтёра Педриньо впервые публично высказался относительно потенциальной натурализации и возможных выступлений за национальную сборную Украины.

Это зависит не только от меня. Играть на чемпионате мира — это мечта. Я всегда мечтал представлять Бразилию, но я бы сел с семьей и подумал, будет ли это полезно для моего развития. Украина близка к квалификации на чемпионат мира. Если это то, что поспособствует моей карьере, я тщательно это обдумаю, — приводит слова Педриньо Flashscore.

В марте сборную Украины ожидает матч или матчи плей-офф квалификации чемпионата мира. Для выхода на Мундиаль команде Сергея Реброва необходимо одержать две победы.

Ранее также сообщалось, что Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность привлечения в ряды национальной команды ещё одного игрока Шахтёра — бразильского защитника Педро Энрике.

В текущем сезоне 27-летний Педриньо провёл 25 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с донецким клубом действует до 30 июня 2029 года.