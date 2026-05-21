Шахтер сделал подарок Степаненко в последнем матче в карьере
около 2 часов назад
Фото - ФК Шахтёр
Шахтер и Колос дали старт заключительному туру УПЛ сезона 2025/26. Матч во Львове завершился со счетом 0:1.
Единственного гола Тахири в начале второго тайма оказалось достаточно команде из Коваливки, чтобы уйти в отпуск в максимально хорошем настроении.
Главным событием матча стал last dance Тараса Степаненко, сыгравшего свой последний матч в статусе игрока. На 60-й минуте футболисты обеих команд образовали символический коридор, провожая Степаненко на тренерский путь в сборной Украины.
Шахтер в своем заключительном матче сезона попытался найти счастье у чужих ворот, чтобы не проиграть, однако Колосу удалось отстоять преимущество в один мяч.
УПЛ. 30 тур
Шахтер - Колос 0:1
Гол: Тахири, 48