Валерий Сохань

Привет всем! Ещё не успели затихнуть эмоции от финала Кубка Украины, в котором столичное Динамо победило Чернигов 3:1, как мы уже врываемся в последний игровой неделю Украинской Премьер-Лиги этого сезона. В тридцатом туре нас ожидает заочная борьба за «серебро» сразу между тремя командами – ЛНЗ посетит столичную Оболонь, Полесье дома сыграет с Рухом, а Динамо примет Кудривку. Также не пропустите противостояние между львовскими Карпатами и луганской Зарёй, трансляцию которого можно будет слушать на волнах, сайтах, приложениях «Авторадио» и «Радио Пятница». Ну а все матчи уикенда можно традиционно посмотреть на UPL TV.

Четверг – 21 мая

Шахтёр – Колос – 15:30.

Заключительный тур на стадионе «Украина» откроет противостояние между Шахтёром и Колосом.

Предыдущий тур: Шахтёр в выездном матче с несколькими тревогами обыграл криворожский Кривбасс – 3:2. «Горняки» смогли обеспечить себе комфортное преимущество до перерыва. На 41-й минуте счёт открыл Лассина Траоре, а на 45-й преимущество увеличил нигериец Проспер Убах. Во втором тайме, на 58-й минуте, дончане пропустили мяч в ответ, но быстро восстановили гандикап в два гола, на 68-й минуте нигерийский футболист оформил дубль. В конце встречи оборона Шахтёра дала сбой вторично, создавая напряжённую концовку, однако сумела довести матч до победного результата.

Колос в номинально домашнем поединке потерпел поражение от киевской Оболони – 0:2. Поединок принимала столичная «Оболонь Арена», из-за того что в Ковалёвке готовят поле своего стадиона уже на следующий сезон. «Чёрно-белые» неудачно начали встречу, пропустив быстрый гол уже на 4-й минуте, вратарь Дмитрий Мацапура отбил дальний удар перед собой, в то время как игрок соперника оказался проворнее на добивании. На 31-й минуте отставание хозяев увеличилось ещё на один мяч. Во втором тайме ковалёвцы имели очень хорошие моменты для того, чтобы отыграться, однако вратарь соперника был на высоте.

Турнирное положение команд: Шахтёр на чемпионской позиции с семьюдесятью двумя очками. Ковалёвцы находятся на седьмой строчке, имея в своём активе сорок шесть зачётных баллов.

История очных встреч: История поединков в УПЛ между двумя коллективами насчитывает четырнадцать матчей. Одиннадцать побед на счету дончан, дважды команды расходились «миром» и однажды победу одерживал Колос. Поединок первого круга завершился нулевой ничьей.

Суббота – 23 мая

Александрия – Кривбасс – 13:00.

Игровой день субботы начнётся поединком между Александрией и Кривбассом.

Предыдущий тур: Александрия в прошлом туре в гостях победила львовский Рух – 3:1. Счёт в матче уже на 7-й минуте открыл Теди Цара, с лёта вколотив мячпрямо в девятку ворот соперника. В компенсированное время первого тайма преимущество "городян" удвоил автогол игрока львовян, а уже в начале второго тайма счет до разгромного довел Брайан Кастильо. Оппонент сумел отыграть один мяч, но на большее не хватило сил.

Кривбасс дома, в матче, который значительно затянулся из-за воздушных тревог, уступил донецкому Шахтеру – 2:3. Хозяева надежно держали оборону почти весь первый тайм, но потеряли концентрацию перед самым перерывом, пропустив два быстрых мяча в конце тайма. Вторая половина встречи – команда попыталась вернуться в игру, на 58-й минуте Глейкер Мендоса отыграл один гол. Однако уже через десять минут криворожцы снова позволили сопернику оторваться от себя на расстояние двух голов. Сократить разрыв на 87-й минуте помог гол Ярослава Шевченко, но вырвать ничью в оставшееся время хозяевам не удалось.

Турнирное положение команд: Александрийцы с шестнадцатью баллами занимают пятнадцатую строчку. Криворожцы находятся на шестой позиции с багажом в сорок семь очков.

История очных встреч: В УПЛ пересекались между собой тринадцать раз. Небольшое преимущество на стороне александрийцев, у них в активе пять побед, в то время как криворожцы выигрывали четыре раза, столько же было зафиксировано и ничьих. Последняя встреча осталась за Кривбассом – 3:0.

Эпицентр – Полтава – 15:30.

Продолжат субботний match day Эпицентр и Полтава.

Предыдущий тур: Эпицентр в выездном поединке против Металлиста 1925 избежал поражения – 1:1. Первый тайм сложился для команды неудачно. На 22-й минуте гости пропустили после атаки, которую начал вратарь соперника. Второй тайм каменчане провели активнее, что в итоге и принесло результат. На 73-й минуте паритет вернул Вадим Сидун. До финального свистка цифры на табло больше не менялись, и команды поделили очки.

Полтава, в номинально домашнем матче уступила столичному Динамо на поле киевлян. Подопечные Павла Матейченко пропустили на старте матча и в конце игры, эти голы и сформировали финальный счет матча. Поражение полтавчан – 0:2.

Турнирное положение команд: Каменчане пока двенадцатые с тридцатью одним пунктом. Полтава с двенадцатью очками по итогам сезона уже точно будет последней командой чемпионата.

История очных встреч: В УПЛ между собой пересеклись лишь один раз, тогда в матче первого круга победу 3:0 одержали подопечные Сергея Нагорняка.

Карпаты – Заря – 18:00.

Завершит игровую программу субботы противостояние между Карпатами и Зарей.

Предыдущий тур: Карпаты дома одержали уверенную победу над ровенским Вересом – 2:0. Первый тайм прошел под аккомпанемент атак "львов", однако безрезультатно. Тем не менее, после перерыва львовяне нашли ключ к воротам соперника. На 55-й минуте счет открыл капитан команды Владислав Бабогло, который удачно отозвался на навес Дениса Мирошниченко с углового. А на 70-й минуте этот жезв'язка сработала во второй раз. Мирошниченко сделал точную передачу со штрафного, а Бабогло оформил дубль. В конце матча Карпаты претендовали на пенальти, но его отменили после просмотра арбитрами VAR. Заря поделила очки с житомирским Полесьем – 0:0. Луганчане сосредоточились на обороне, выдерживая значительное давление и позволив сопернику нанести большое количество ударов, с которыми успешно справился вратарь Александр Сапутин. Турнирное положение команд: Львовяне, имея в своем активе сорок один зачетный пункт, занимают девятую позицию. Луганчане, в свою очередь, восьмые с сорока тремя очками. Мотивация матча понятна: кто выигрывает, тот и завершает сезон в верхней восьмерке. В случае ничьи все остаются на своих позициях. Остроты матчу добавляет тот факт, что именно Заря в прошлом сезоне не пустила «львов» в еврокубки. История личных встреч: В УПЛ между собой провели три поединка, в которых трижды побеждала команда из Луганска, в матче первого круга с результатом 1:0. Радиотрансляцию матча между львовскими Карпатами и луганской Зарей можно будет послушать на волнах «Авторадио» и «Радио Пятница», поэтому настраивайте свои приемники правильно в субботу в 18:00. Воскресенье – 24 мая Воскресенье – день, когда будет определяться судьба второй позиции, на которую претендуют сразу три коллектива. ЛНЗ отправится в гости к Оболони, Полесье примет Рух, а Динамо дома встретится с Кудривкой. В случае победы ЛНЗ, именно черкасцы становятся серебряными призерами. По сценарию потери очков командой Виталия Пономарева и победы Полесья – житомиряне вторые. Столичный гранд только при равенстве зачетных баллов между тремя командами может стать вторым. Борьба обещает быть жаркой! Оболонь – ЛНЗ – 13:00. Предыдущий тур: Оболонь уверенно обыграла ковалевский Колос – 2:0. Все голы в матче пришлись на первую половину матча, сначала в стартовые минуты Роман Волохатый открыл счет, а затем в середине первого тайма, как потом оказалось, финальный результат установил Александр Жовтенко. «Пивовары» наконец завершили свою десятиматчевую безвыигрышную серию, а вместе с этим обеспечили себе место в УПЛ в следующем сезоне. ЛНЗ на выезде потерпел неожиданное поражение от Кудривки – 0:1. Команды не демонстрировали активной игры, и все шло к безголевой ничьей. Однако на 80-й минуте оборона гостей допустила ошибку и пропустила. Тем не менее, к счастью для черкасцев, их главный соперник в борьбе за «серебро» не воспользовался этой неудачей, и до сих пор подопечные Виталия Пономарева остаются фаворитами в этой заочной битве. Турнирное положение команд: «Пивовары» располагаются на одиннадцатой позиции с тридцать одним баллом. ЛНЗ удерживает вторую позицию с пятьюдесятью семью очками. История личных встреч: В УПЛ между собой сыграли пять матчей, в которых команды имеют абсолютный паритет. По два раза побеждал каждый из коллективов, еще один раз команды не выявили сильнейшего. В первомколи черкасці розгромили киян з рахунком 3:0.

Полісся – Рух – 13:00.

Попередній тур: Полісся в выездном матче не смогло сломить оборону луганской Зари – 0:0. Житомирцы действовали активнее и создали множество моментов, регулярно нанося удары по воротам соперников. Однако мяч упорно не шел в сетку. Более того, увлекшись атаками, гости на последних минутах встречи утратили бдительность в обороне и позволили сопернику провести несколько крайне опасных контратак. В итоге, пробить голкипера хозяев так и не удалось, и команды разошлись «миром».

Рух дома потерпел поражение от Александрии – 1:3. Для хозяев матч начался неудачно, уже на 7-й минуте они пропустили впервые. В компенсированное ко времени первого тайма положение усложнилось еще больше из-за автогола Юрия Копины. Еще плачевнее стало сразу после перерыва, когда на 46-й минуте оборона львовян дала сбой в третий раз. Сократить отставание «желто-черные» смогли только до двух мячей, точным ударом с пенальти отметился Таллес Бренер.

Турнирное положение команд: Полісся находится в напряженной борьбе за серебряные награды, пока житомирцы третьи с пятьюдесятью шестью очками. Рух сезон завершает четырнадцатым, имея в своем активе двадцать один зачетный пункт.

История личных встреч: В рамках элитного дивизиона проведено 6 встреч. «Волки» еще не побеждали, дважды был зафиксирован ничейный результат, еще четыре матча завершились победой львовян. В матче первого круга минимальная победа осталась за «желто-черными».

Динамо – Кудривка – 13:00.

Попередній тур: Динамо в номинально гостевом матче победило Полтаву – 2:0. Уже на 3-й минуте девятнадцатилетний дебютант киевлян Виталий Лобко заработал пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко, тем самым приблизившись к рекорду Максима Шацких. Теперь Андрею Николаевичу, чтобы превзойти исторический рекорд, осталось отметиться двумя голами. Минимальный счет в пользу киевлян держался почти до самого финального свистка. Окончательную точку в матче на 90+1-й минуте поставил Эдуардо Герреро.

Кудривка в домашнем матче одержала сенсационную победу над черкасским ЛНЗ – 1:0. Еще более сенсационной эта победа выглядит на фоне того, что сопернику она была нужна как кровь из носу, учитывая борьбу за «серебро». Судьбу встречи решил гол на 80-й минуте, точный удар с лёта от Дениса Свитюхи принес кудривчанам вторую победу подряд.

Турнирное положение команд: Киевляне находятся на четвертой позиции, имея в своем активе пятьдесят четыре очка. Кудривчане занимают тринадцатую позицию с двадцатью восемью баллами.

История личных встреч: Единственная встреча между командами состоялась в первом круге, тогда столичный коллектив одержал минимальную победу – 2:1.

Верес – Металлист 1925 – 13:00.

Также свой поединок в воскресенье проведут Верес и Металлист 1925.

Попередній тур: Верес в гостевом матче уступил львовским Карпатам – 0:2. Абсолютно закономерное поражение дляпідопічних Олега Шандрука, які майже весь матч оборонялися, а голкіпер Андрій Кожухар своїми сейвами робив все, аби рахунок не став розгромним.

Металіст 1925 розділив залікові бали з Епіцентром – 1:1. На 22-й хвилині з передачі голкіпера харків’ян Ярослава Проценка відзначився Батон Забергджа. Свою перевагу господарі втратили в середині другого тайму. У залишок ігрового часу ніхто з команд так і не зумів перехилити шальки терезів на свою сторону.

Турнірне становище команд: Рівняни посідають десяте місце маючи у своєму доробку тридцять один заліковий пункт. Харків’яни замикають топ-5 із сорока вісьмома балами.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні команди зустрічатимуться всьоме. До цього п’ять перемог здобували рівненські «вовки», тоді як у харків’ян в активі лише одна перемога, здобута цього сезону в матчі першого кола. Того самого матчу, який було перенесено через відсутність світла на стадіоні в Житомирі та який розтягнувся на декілька місяців, тоді у підсумку харківська команда розгромила суперника 4:0.

Фото: Пресслужби ФК «Шахтар», ФК «Олександрія», ФК «Епіцентр», ФК «Карпати», ФК «ЛНЗ», ФК «Полісся», ФК «Динамо», ФК «Металіст 1925».