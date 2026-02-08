Сергей Разумовский

Шахтер стал лучшей командой первой части сезона УПЛ по интенсивности прессинга, о чем свидетельствует показатель PPDA, сообщает УПЛ ТБ. У донецкого клуба он составляет 7,75 — то есть в среднем соперники успевают сделать лишь около восьми передач, прежде чем потерять мяч под давлением горняков. Чем ниже PPDA, тем более агрессивный и системный прессинг демонстрирует команда.

Второе место в этом рейтинге занял Рух с показателем 9,06, третьим стал клуб Полтава — 9,91. Также в пятерку вошли Заря (9,95) и Кривбасс (10,11). Динамо при этом не вошло в топ-5 команд лиги по данному статистическому параметру.

Топ-5 УПЛ по PPDA

Шахтер — 7,75 Рух — 9,06 Полтава — 9,91 Заря — 9,95 Кривбасс — 10,11

Ранее Шахтер продлил контракт с бразильским защитником.