Шахтер возглавил рейтинг команд УПЛ по важному показателю, Динамо – даже не в пятерке лучших
Туран точно научил «горняков» прессинговать
14 минут назад
Фото: ФК Шахтёр
Шахтер стал лучшей командой первой части сезона УПЛ по интенсивности прессинга, о чем свидетельствует показатель PPDA, сообщает УПЛ ТБ. У донецкого клуба он составляет 7,75 — то есть в среднем соперники успевают сделать лишь около восьми передач, прежде чем потерять мяч под давлением горняков. Чем ниже PPDA, тем более агрессивный и системный прессинг демонстрирует команда.
Второе место в этом рейтинге занял Рух с показателем 9,06, третьим стал клуб Полтава — 9,91. Также в пятерку вошли Заря (9,95) и Кривбасс (10,11). Динамо при этом не вошло в топ-5 команд лиги по данному статистическому параметру.
Топ-5 УПЛ по PPDA
- Шахтер — 7,75
- Рух — 9,06
- Полтава — 9,91
- Заря — 9,95
- Кривбасс — 10,11