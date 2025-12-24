Сергей Разумовский

Коринтианс планирует провести переговоры с Шахтером по поводу возможного полноценного трансфера полузащитника Майкона. Об этом сообщает ESPN.

Ранее бразилец выступал за Коринтианс на правах аренды, однако Шахтер уже дал понять, что продлевать арендное соглашение не планирует. Поэтому стороны перешли к обсуждению другого варианта – перехода на постоянной основе.

Встреча представителей клубов была запланирована на 23 декабря. Заявлялось, что во время переговоров обсуждались прежде всего финансовые условия сделки. Также отмечается, что в пакет договоренностей могут включить экономические права на одного из молодых футболистов Коринтианса.

Контракт Майкона с Шахтером действителен до декабря 2027 года, а сам клуб, по информации источника, оценивает игрока в 2 млн евро. В сезоне 2025 года 28-летний бразильский хавбек провел 35 матчей, в которых забил три мяча и отдал результативную передачу.

Ранее спортивный директор Шахтера Дарио Срна заявил, что Майкон не нужен клубу.