Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна прокомментировал ситуацию с бразильским полузащитником Майконом, который сейчас выступает в аренде за Коринтианс на родине.

По словам Срны, вопрос о досрочном возвращении футболиста в Шахтер пока не рассматривается. Функционер добавил, что Майкон продолжит выступления в Бразилии, и в ближайшее время изменений в его статусе не планируется.

«Пока не рассматриваем вариант его возвращения», – лаконично ответил Срна на вопрос о возможном камбэке игрока для Профутбол Digital.

В этом сезоне хавбек провел 41 матч, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, кто будет работать на матче Шахтера в Лиге конференций.