Шахтёр может подписать форварда французского клуба

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около 13 часов назад

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Павел Василенко

Павел Василенко

Новый главный тренер Шахтера Арда Туран заинтересован в подписании нападающего французского Ренна Бертюга Йылдырыма, который сезон 2024/25 на правах аренды провел за испанский Хетафе.

Как сообщает Fotomac, переговоры между клубами уже идут.

В составе Хетафе Йылдырым провел 27 матчей, забил три мяча и сделал один ассист.

Transfermarkt оценивает 22-летнего турецкого форварда в 2,5 миллиона евро.

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