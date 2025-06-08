Шахтёр может подписать форварда французского клуба
Источник сообщил детали
около 13 часов назад
Фото: Getty Images
Новый главный тренер Шахтера Арда Туран заинтересован в подписании нападающего французского Ренна Бертюга Йылдырыма, который сезон 2024/25 на правах аренды провел за испанский Хетафе.
Как сообщает Fotomac, переговоры между клубами уже идут.
В составе Хетафе Йылдырым провел 27 матчей, забил три мяча и сделал один ассист.
Transfermarkt оценивает 22-летнего турецкого форварда в 2,5 миллиона евро.
Поделиться