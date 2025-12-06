Павел Василенко

В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги ковальский Колос на своем поле принимал донецкий Шахтер. Встреча завершилась без забитых мячей – 0:0.

Как ни старались команды отличиться хотя бы раз, но голкиперы оставили свои ворота «сухими».

Таким образом, Шахтер опустился на второе место с 32 очками. Лидирует черкасский ЛНЗ, у которого лучшие дополнительные показатели. Колос занимает четвертую позицию, набрав 24 балла.

УПЛ, 15-й тур

Колос – Шахтер – 0:0