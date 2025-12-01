Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал нулевую ничью в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против Оболони (1:1). Слова специалиста передает прессслужба клуба.

Счет меня не устраивает. Но то, как мы весь матч доминировали над соперником – я не помню, чтобы Колос так доминировал на протяжении всего матча. Потому что мы с первой минуты взяли матч под контроль, и до последней минуты.

Реализация после стандартов – это уже наша работа, тренерского штаба. Наверное, недоработали, потому что очень много стандартов было. Я же говорю, мы доминировали сильно.

Я очень сильно хвалил сегодня футболистов после этой игры. Может, я так не хвалил их после игры с Динамо, потому что там и у наших ворот моменты создавались, может, где-то и повезло. А сегодня так.

Арбитр, мне кажется, очень много свистел. Он ничего такого криминального не сделал, ему было сложно что-то сделать криминальное. Свистков ненужных очень много было, на мой взгляд. Я сейчас сам пойду посмотрю, мне интересно, сколько фолов мы набрали, сколько команда соперника.