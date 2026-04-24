Сергей Разумовский

ПУМБ, который связывают с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым, в настоящее время ведет переговоры с Приватбанком о вероятном приобретении стадиона Днепр-Арена, а также тренировочной базы, расположенной в Приднепровске. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепрянин». На данный момент речь идет только о предварительном этапе обсуждения.

В случае, если переговоры завершатся успешно и стороны придут к согласию по условиям сделки, Шахтер может получить возможность перенести свои домашние матчи в Днепр. Сейчас команда принимает соперников во Львове. Потенциальная смена арены для проведения домашних матчей могла бы серьезно повлиять не только на логистику клуба, но и на всю систему его инфраструктурного функционирования, включая тренировочный процесс, перемещение команды и организацию матчей.

Особо стоит отметить, что речь идет не только о самом стадионе, но и о тренировочной базе в Приднепровске. Именно поэтому возможное приобретение этих объектов можно рассматривать не просто как инвестирование в недвижимость или спортивную инфраструктуру, а как шаг, который потенциально позволит Шахтеру сформировать более стабильную модель базирования в одном городе. При наличии собственной или контролируемой инфраструктуры клуб мог бы значительно эффективнее планировать свою деятельность в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, на данный момент оснований говорить о завершении договоренностей нет, особенно на фоне продолжающейся войны и близости Днепра к линии соприкосновения. На данный момент ни одна из сторон официально не подтвердила факт достижения соглашения или даже конкретные параметры возможной продажи. Так же не обнародованы финансовые условия, сроки реализации потенциальной операции или любые другие детали, которые позволили бы предметнее оценить реалистичность такого сценария.

Напомним, ранее Приватбанк выставил на аукцион Днепр-Арену и учебно-тренировочную базу. Стадион вмещает 31 003 зрителя и создавался в рамках подготовки Украины к проведению Евро-2012. Тем не менее, матчи финальной части того турнира в Днепре так и не состоялись, поскольку чемпионат принимали другие города.

