Шахтер вырвал победу у Зари в перенесенном матче УПЛ
В составе горняков отличились Обаха и Бондаренко
около 2 часов назад
В перенесенном матче 21-го тура УПЛ донецкий Шахтер на выезде победил луганскую Зарю.
Горняки открыли счет на 2-й минуте усилиями Проспера Обаха. Во втором тайме Навин Малиш восстановил равенство, однако в конце встречи Артем Бондаренко реализовал пенальти, установив окончательный результат.
УПЛ. 21-й тур (перенесенный матч)
Голы: Малиш, 63 — Обах, 2, Бондаренко, 82 (пен.)
Победа позволила команде Арды Турана оторваться от ЛНЗ на шесть очков. Заря остается на девятой позиции с 32 баллами.
UEFA оштрафовал Шахтер на 50 тысяч евро за нарушение медицинского протокола.
