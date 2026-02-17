Сергей Разумовский

Шахтер отреагировал на новость о травме колена у универсала Аякса и сборной Украины Александра Зинченко, оставив слова поддержки под соответствующим постом. В комментарии донецкого клуба пожелали футболисту быстрейшего восстановления.

Здоровья! 🙏🧡 Быстрого восстановления и возвращения на поле! ФК Шахтёр

Зинченко имеет связь с Шахтером еще с юношеских лет. В период с 2010 по 2014 год он выступал за юношеские команды донетчан.

Ранее Аякс официально сообщил, что из-за повреждения колена украинец выбыл до конца сезона. По данным инсайдера Фабрицио Романо, ориентировочные сроки восстановления могут составить 6–7 месяцев.

Напомним, Зинченко покинул поле в матче с Фортуной Ситтард уже на шестой минуте.