«Шахтёр» выразил слова поддержки Зинченко после тяжёлой травмы своего воспитанника
Полузащитник сборной Украины не смог продолжить игру за Аякс уже на шестой минуте
около 1 часа назад
Шахтер отреагировал на новость о травме колена у универсала Аякса и сборной Украины Александра Зинченко, оставив слова поддержки под соответствующим постом. В комментарии донецкого клуба пожелали футболисту быстрейшего восстановления.
Здоровья! 🙏🧡 Быстрого восстановления и возвращения на поле!
Зинченко имеет связь с Шахтером еще с юношеских лет. В период с 2010 по 2014 год он выступал за юношеские команды донетчан.
Ранее Аякс официально сообщил, что из-за повреждения колена украинец выбыл до конца сезона. По данным инсайдера Фабрицио Романо, ориентировочные сроки восстановления могут составить 6–7 месяцев.
Напомним, Зинченко покинул поле в матче с Фортуной Ситтард уже на шестой минуте.