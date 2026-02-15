Аякс разгромил Фортуну в матче 23 тура Эредивизи. Поединок в Амстердаме завершился со счетом 4:1.

Первый домашний матч для Александра Зинченко за новую команду обернулся неприятностями для украинского легионера, которого пришлось заменять уже на первых минутах.

Стандарт, который заработал Александр, помог Аяксу открыть счет. Еще до перерыва амстердамцы обеспечили себе комфортное преимущество с разницей в 3 гола.

Перед свистком на перерыв Фортуна смогла ответить голом, но во второй половине встречи Аякс уже не упустил эту игру.

Финальным аккордом стал четвертый гол в исполнении Годтса, который установил окончательный счет на табло.

Эредивизи. 23 тур

Аякс - Ситтард 4:1

Голы: Мокио, 7, Боуніда, 14, Годтс, 24, 81 - Шутало, 45 (автогол)