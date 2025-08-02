Павел Василенко

Донецкий Шахтер установил цену на своего звездного бразильского вингера Кевина. По информации Globo, «горняки» оценили стоимость вингера в 45 млн евро – именно с такой суммы украинский клуб будет рассматривать предложения других команд по своему лидеру.

В издании отметили, что недавно Шахтер отклонил предложение по Кевину от немецкого РБ Лейпциг и итальянской Болоньи. Оба клуба предлагали 30 млн евро за бразильского игрока.

Ранее также сообщалось об интересе к 22-летнему вингеру со стороны Ромы и Наполи.

Кевин в текущем сезоне провел три матча за Шахтер, забив четыре мяча.

Контракт бразильца с донецким клубом действителен до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость в 12 млн евро.