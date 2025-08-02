«Шахтёр» высоко оценил бразильского легионера, которым интересуются европейские клубы.
«Шахтеры» хотят получить солидную сумму за своего лидера
31 минуту назад
Донецкий Шахтер установил цену на своего звездного бразильского вингера Кевина. По информации Globo, «горняки» оценили стоимость вингера в 45 млн евро – именно с такой суммы украинский клуб будет рассматривать предложения других команд по своему лидеру.
В издании отметили, что недавно Шахтер отклонил предложение по Кевину от немецкого РБ Лейпциг и итальянской Болоньи. Оба клуба предлагали 30 млн евро за бразильского игрока.
Ранее также сообщалось об интересе к 22-летнему вингеру со стороны Ромы и Наполи.
Кевин в текущем сезоне провел три матча за Шахтер, забив четыре мяча.
Контракт бразильца с донецким клубом действителен до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость в 12 млн евро.
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