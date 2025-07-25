Кевин: «Обещал забить три гола — остался должен один»
Форвард Шахтёра поделился впечатлениями после победы над Бешикташем в квалификации Лиги Европы
1 день назад
Кевин / фото - Шахтёр
Один из героев матча Шахтера против Бешикташа во втором квалификационном раунде Лиги Европы Кевин дал комментарий клубной пресс-службе после победы со счетом 4:2.
— Нам удалось хорошо поработать над тем, что было запланировано. И мы смогли выйти победителями. Но это ещё не конец — это лишь первая часть. Мы будем настойчиво работать, чтобы во втором матче снова победить.
Очень приятно помочь команде двумя голами. Я обещал за день до матча, что забью три — остался должен один, — сказал форвард с улыбкой.
Ответный матч между Шахтером и Бешикташем состоится 31 июля. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
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