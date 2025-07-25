Один из героев матча Шахтера против Бешикташа во втором квалификационном раунде Лиги Европы Кевин дал комментарий клубной пресс-службе после победы со счетом 4:2.

— Нам удалось хорошо поработать над тем, что было запланировано. И мы смогли выйти победителями. Но это ещё не конец — это лишь первая часть. Мы будем настойчиво работать, чтобы во втором матче снова победить.

Очень приятно помочь команде двумя голами. Я обещал за день до матча, что забью три — остался должен один, — сказал форвард с улыбкой.