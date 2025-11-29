Главный тренер Вереса Олег Шандрук высказался о матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против Карпат (0:0). Слова специалиста передает пресс-служба львовян.

Что касается беспроигрышной серии, то это позитивный момент. Относительно игры, то трудно сказать, кто был ближе к победе. Моменты были у обеих команд. У кого они были острее, надо проанализировать игру по горячим следам… Ну как минимум сегодня обе команды наиграли на гол, но нулевая ничья.

Что касается Сергея Корнийчука, то пошла очень активная игра от Сыча и Весли уже не успевал в оборонительных действиях. Соответственно, мы делали больший акцент на том, чтобы нивелировать активную игру Сыча. Поэтому Сергей вышел с такой задачей. Мы понимали, что это номинальный защитник и в атакующих действиях мы теряем. Однако нужно было принимать решение и оно было таким. Что касается Годи, то он прекрасно себя проявлял и до этого. У него были минуты в стартовом составе. На мой взгляд, Дмитрий сейчас сделал определенные выводы из своего прошлого, ведь молодые игроки не всегда выбирают правильный путь и сейчас он стал более командным игроком. Это радует и я надеюсь, что Годя будет прогрессировать дальше. Он вышел довольно качественно, отработал, тактически грамотно сыграл, агрессивно.

Прекрасно, когда много болельщиков на трибунах. Нашей поддержки сегодня было больше, чем у “Карпат” и мы ее ощущали. Я хочу при случае поблагодарить, поскольку это была наша последняя домашняя игра перед отпуском. Мы чувствуем поддержку везде. И уверен, что мы ее почувствуем и в Житомире, и в Киеве. Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли, и тем, кто по каким-то причинам не смог попасть на матч. Но сегодня была приятная атмосфера.