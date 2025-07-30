Сергей Стаднюк

Каталонская Жирона проведет четвертый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова станет элитный Депортиво Алавес.

Свой путь в межсезонье Жирона начала удачно – с разгрома 5:0. Правда, это был представитель лишь четвертого дивизиона Испании Олот.

Далее в финале Кубка Каталонии 2025 Жирона и Эспаньол не смогли выявить победителя в основное время – 0:0. Виктор Цыганков вышел в старте, но был заменен в перерыве, Владислав Крапивцов остался в запасе. Победу красной команде в серии пенальти принес голкипер Хуан Карлос, который отбил решающий удар.

В пока заключительном товарищеском матче Марсель обыграл Жирону со счетом 2:0. Французы отличились голами Гринвуда с пенальти и Гуири после перерыва. Цыганков провел на поле весь матч, а Крапивцов вышел на второй тайм, заменив основного вратаря.

Теперь же Жирону ждет противостояние с Алавесом. Хотя встреча и состоится на поле каталонцев, транслировать встречу будет официальный YouTube-канал Депортиво. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по Киеву.

19:15 | Жирона – Алавес. Прямая трансляция

Ранее Жирона определилась с будущим украинского голкипера Владислава Крапивцова.