Испанская Жирона продолжает активную подготовку к новому футбольному сезону, проводя тренировочные сборы и постепенно определяясь с кадровыми решениями. Главный тренер команды Мичел сосредоточен на формировании оптимального состава.

Как сообщает AS, клуб планирует усиление сразу в нескольких линиях — обороне, полузащите и атаке. Единственная зона, которая не вызывает беспокойства у штаба, — это позиция вратаря.

Мичел уже сообщил игрокам, что основным голкипером команды, как и раньше, будет аргентинец Пауло Гассанига. Его сменщиком станет украинец Владислав Крапивцов, которого в Жироне ценят за профессионализм и потенциал.

Мичел рассматривает Крапивцова как перспективного второго номера, способного заменить Гассанига при необходимости. В клубе уверены, что украинец — это вратарь с большим будущим, которого нужно постепенно интегрировать в основную команду.

На данный момент Владислав провел два матча за каталонцев: против мадридского Атлетико (0:4) и Реал Сосьедад (2:3). Несмотря на пропущенные голы и поражения, главный тренер остался доволен прогрессом украинца и его выступлением на поле.

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