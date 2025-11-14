Сергей Разумовский

Молодежная сборная Украины U-21 уже сегодня, 14 ноября, сыграет очередной матч в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2027. Соперником сине-желтых станет команда Турции, а сама встреча пройдет в Стамбуле на стадионе «Реджеп Таип Эрдоган». Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени, и увидеть игру вживую все желающие смогут бесплатно благодаря прямой трансляции на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

После противостояния с турецкими сверстниками украинскую молодежку ждет еще один матч. На этот раз товарищеский. 17 ноября подопечные выступят в городе Эльбасан, где встретятся с Албанией в рамках подготовки к следующим официальным поединкам.

Стоит напомнить, что в финальную часть Евро-2027 (U-21) попадут шестнадцать лучших команд. Автоматически в финальной части турнира сыграют сборные-хозяева Албания и Сербия, а еще 14 участников определятся по спортивному принципу: девять победителей отборочных групп, одна лучшая команда среди вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором примут участие восемь команд, занявших вторые строчки в своих группах.

На данный момент турнирная ситуация в группе H остается напряженной: Украина в трех стартовых турах набрала лишь 4 очка, уступая своим сегодняшним соперникам из Турции, которые имеют пять баллов. Лидирует же пока сборная Хорватии, выиграв два матча из трех и имея в активе семь пунктов. Поэтому матч с Турцией имеет принципиальное значение для молодежной сборной Украины в борьбе за выход в следующий раунд квалификации.

Напомним, в прошлом туре украинская молодежка минимально уступила сверстникам из Хорватии (0:1).