Молодежная сборная Украины U21 потерпела поражение в гостевом матче отбора к Евро-2027, уступив в хорватской Великой Горицы местной команде.

Подопечные Уная Мельгоси подошли к поединку с одной победой и одним поражением, рассчитывая вернуть себе положительный баланс, однако реализовать это задание не удалось.

Решающий мяч был забит на 54-й минуте - Ловро Звонарек попал в ворота, и голкипер Назар Домчак не смог выручить украинцев.

Украинцы пытались сравнять счет, однако не смогли реализовать свои моменты. В итоге финальный свисток зафиксировал победу хорватов.

Евро до 21 года. Квалификация. 3-й тур

Хорватия U-21 – Украина U-21 – 1:0

Гол: Звонарек, 54