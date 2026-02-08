Сергей Разумовский

Бавария уверенно расправилась с Хоффенхаймом в домашнем матче 21-го тура Бундеслиги, добившись разгромной победы со счетом 5:1. Мюнхенцы с первых минут контролировали ход встречи, а в итоге довели дело до крупного результата, набрав очередные три очка в чемпионате Германии.

Одним из заметных героев матча стал вингер Майкл Олисе. Француз начал игру в стартовом составе и в середине второго тайма записал на свой счет результативное действие: на 62-й минуте Олисе выполнил точную передачу на Луиса Диаса, который завершил атаку голом. Для самого Майкла это продолжение впечатляющей серии — он отмечается ассистом уже в шестом матче Бундеслиги подряд.

Подобная стабильность в создании голов — редкое явление даже для Баварии. В последний раз футболист мюнхенского клуба демонстрировал настолько долгую серию результативных передач в чемпионате еще в 2021 году, когда Томас Мюллер сумел сделать ассисты в семи играх Бундеслиги подряд.

В целом в текущем сезоне Олисе проводит очень продуктивный отрезок на клубном уровне: в 33 матчах он уже забил 13 мячей и отдал 24 результативные передачи, подтверждая статус одного из ключевых креативных игроков команды.