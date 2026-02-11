Бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил период своей карьеры после перехода из Милана в лондонский Челси в 2006 году.

После двух сезонов в Англии, когда стало очевидно, что форварду не удалось полностью реализовать себя в АПЛ, у него появилась возможность вернуться в итальянский чемпионат. В 2008 году украинца приглашал тогдашний наставник Ромы Лучано Спаллетти.

В 2008 я, конечно, уже был не в той форме, что несколько лет до того. Меня пригласил к себе Лучано Спаллетти, который возглавлял Рому, но я отказался. Если бы я и решил вернуться в Италию, то только в Милан, — приводит слова Шевченко pianetamilan.it.

Напомним, что самые успешные годы карьеры Шевченко связаны именно с Миланом, в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов и становился обладателем Золотого мяча.

Также, Андрей Шевченко анонсировал встречу с президентом ФИФА.