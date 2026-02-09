Президент УАФ Андрей Шевченко во время сегодняшней пресс-конференции в Доме футбола сообщил, что вскоре встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино на фоне

УАФ отреагировала незамедлительно. Мы четко выразили нашу позицию, которая остается неизменной: пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол. За эти дни состоялась коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях. На данный момент организация не рассматривает возвращение российских команд.

Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о войне в Украине и нашей позиции. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохраняется и является единой, вопрос возвращения россиян не рассматривается, - сказал Шевченко.