Сергей Разумовский

В Париже состоялась рабочая встреча между представителями УАФ и руководителями ФИФА. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

От ФИФА на встрече присутствовали генеральный секретарь Маттиас Графстрём, руководитель отдела глобального развития Арсен Венгер и руководитель по национальным ассоциациям Эльхан Мамедов. Украинскую сторону представляли президент УАФ Андрей Шевченко, первый вице-президент Артем Стоянов, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.

В ходе переговоров делегация УАФ ознакомила руководителей ФИФА с текущей ситуацией в стране и поделилась основными вызовами, стоящими перед украинским футболом в условиях военного положения. Особое внимание стороны уделили анализу хода реализации действующих проектов по программам ФИФА и возможностям дальнейшего расширения совместной деятельности, особенно в вопросах подготовки тренеров для детско-юношеского футбола.

Напомним, накануне в Париже Шевченко принял участие в церемонии почтения памяти жертв терактов 2015 года. Вечером состоялся матч отбора на чемпионат мира-2026 Франция – Украина (4:0), который начался с минуты молчания в связи с этим событием.