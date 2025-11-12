Павел Василенко

Президент УАФ Андрей Шевченко объяснил, почему национальная сборная Украины под руководством Сергея Реброва обязана выйти в финальную часть ЧМ-2026.

«Это чрезвычайно важно. Есть два ключевых аспекта. Во-первых, очень важно представлять нашу страну на международной арене и напоминать миру о существовании Украины. Во-вторых, это большое спортивное достижение. Мы достигли этого лишь однажды, в 2006 году, и мы хотели бы сделать это снова. Это было бы большим достижением для игроков, шансом проявить себя на международной арене, а также укрепило бы нас как ассоциацию, поскольку такой успех способствует общему развитию украинского футбола», – цитирует Шевченко издание L'Équipe.

Напомним, что в 2006 году Украина дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где проиграла будущему победителю – сборной Италии (0:3). Тот Мундиаль до сих пор остается единственным в истории национальной команды.

В четверг, 13 ноября, сборная Франции примет Украину в предпоследнем матче отбора на ЧМ-2026. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

После матча с французами команда Сергея Реброва проведет поединок с Исландией.

Встреча запланирована на 16 ноября, начало игры в 19:00 по Киеву.