Сергей Разумовский

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко сообщил о принципиальных изменениях в системе поощрения тренеров, работающих с детьми и юношами. По его словам, вопрос уважения и справедливой оценки труда детских наставников всегда был для него одним из ключевых, ведь именно эти специалисты формируют базовые футбольные навыки будущих игроков национальной сборной Украины и профессиональных клубов.

Шевченко рассказал, что недавно Исполнительный комитет УАФ утвердил важное дополнение к регламенту о статусе и трансфере футболистов. Это решение существенно изменяет подход к компенсациям за подготовку игроков. Теперь первые детские тренеры будут иметь гарантированное право на прямую финансовую награду за свою работу, без посредничества спортивных школ или клубов.

Ранее компенсационные выплаты поступали исключительно на счета учебных заведений или клубов, в которых воспитывался футболист, тогда как тренеры, которые непосредственно занимались его развитием, не всегда получали справедливую долю. По словам президента УАФ, эту практику решили изменить, чтобы устранить очевидную несправедливость.

Андрей Шевченко подчеркнул, что каждый детский тренер должен быть уверен в том, что его ежедневный труд ценится на должном уровне. По его мнению, такие гарантии позволят наставникам полностью сосредоточиться на главной задаче — качественном воспитании молодых талантов и развитии украинского футбола с самого первого уровня.

Напомним, в этот момент Шевченко проводит итоговую пресс-конференцию, посвященную двум годам на должности.