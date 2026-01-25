Шевченко сделал заявление в особенный день
Легенда футбола обратился к украинскому сообществу
около 7 часов назад
Фото - УАФ
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко подвел итоги первых двух лет пребывания на своей должности, разместив пост в социальной сети.
«Сегодня исполняется два года, как я возглавляю Украинскую ассоциацию футбола.
В течение своей карьеры я прошел все роли – от футболиста до тренера, а сейчас – управляющего. На каждом этапе уровень ответственности возрастал. Сейчас он – самый высокий. В то же время я чувствую, что нахожусь на своем месте», – написал Шевченко в Instagram.
25 января 2024 года на XXVI Конгрессе УАФ Шевченко избран президентом Украинской ассоциации футбола.