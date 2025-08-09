Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня субботы, 9 августа, во втором туре украинской Первой лиги.

Чернигов на своем поле уступил Виктории. Хозяева быстро открыли счет благодаря голу Порохни на 9-й минуте, но уже в середине первого тайма гости ответили двумя точными ударами Евпака и Книша, которые и обеспечили волевую победу.

Буковина и Агробизнес сыграли в безголевую ничью. Обе команды создали несколько моментов, но не хватало точности в завершающей фазе атак, поэтому матч закончился без забитых мячей. Это уже вторая ничья для одного из фаворитов сезона.

Левый берег на своем поле добился волевой победы над Пробоем. Гости вышли вперед после гола Палагнюка в первом тайме. Однако после перерыва хозяева полностью переломили ход игры: Гуничев сравнял счет, Сидней вывел команду вперед, а Криворучко закрепил победный результат.

Левый берег набрал три очка и вышел в зону переходных матчей. Однако у Черноморца (3) и Ингульца (1) есть по матчу в запасе.

Первая лига, второй тур

Чернигов – Виктория 1:2

Голы: Порохня, 9 – Евпак, 22, Кныш, 24

Буковина – Агробизнес 0:0

Левый берег – Пробой 3:1

Голы: Гуничев, 63, Сидней, 66, Криворучко, 75 – Палагнюк, 23

Накануне второй тур Первой лиги начала Ворскла, разгромив ЮКСА (3:0).