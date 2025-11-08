Главный тренер Буковины Сергей Шищенко прокомментировал 16-ю победу команды подряд во всех турнирах в матче 15-го тура Первой лиги против запорожского Металлурга (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Честно говоря, это был не лучший наш матч в игровом плане. Да, мы достигли нужного результата, и я доволен счетом на табло, но в первом тайме нам было непросто. Мы ожидали, что «Металлург» будет играть от обороны – в конце концов, так и произошло. Команда соперника очень плотно действовала в защите, и нам было сложно найти свободные зоны и раскрыть эту оборону. Не совсем доволен нашими решениями в первом тайме.

Хорошо, что забили первый гол – соперник начал играть иначе. Во втором тайме появился простор, нам стало значительно легче, чем в первой половине встречи. Мы начали действовать агрессивнее, быстрее продвигали мяч, создавали моменты. Это сразу дало результат. В целом, важная победа, которая позволила завершить первый круг на мажорной ноте.