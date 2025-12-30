Сергей Разумовский

Президента Барселоны Жоана Лапорту, вице-президента клуба Рафаэля Юсте, а также бывших директоров Хавьера Сала-и-Мартина и Жоана Оливера вызвали в суд в рамках уголовного дела по подозрению в возможном мошенничестве. Об этом сообщает испанское издание AS.

Как отмечается, суд принял к рассмотрению заявление инвесторши, которая утверждает, что понесла финансовые убытки после вложения в компании Core Store (Испания) и CSSB Limited (Гонконг), связанные с вышеупомянутыми лицами. Все фигуранты должны явиться в суд в статусе подозреваемых.

По материалам дела, в 2016 году заявительница инвестировала 50 тысяч евро в Core Store. Проект, по ее словам, предусматривал развитие и продвижение футбольного клуба Реус Депортиу с перспективой поднять его с четвертого дивизиона Испании до второго. Кроме того, еще 54 тысячи евро она вложила в CSSB Limited, которая якобы планировала запустить в Китае футбольную академию по модели Ла Масии.

Сообщается, что инвесторам обещали не только финансовую выгоду, но и усиление деловой репутации и признание в спортивной и бизнес-среде. Однако из общего количества в 104 тысячи евро женщине, по ее утверждению, удалось вернуть только 12 500 евро. Причем после неоднократных обращений в августе 2024 года на фоне нарушения условий контрактов.

По данным издания, это уже третий иск, который связывают с деятельностью Лапорты в указанных структурах. Уточняется, что Лапорта и Оливер фигурировали как руководители Core Store, а сам Оливер также работал генеральным директором Реус Депортиу до ликвидации клуба.

