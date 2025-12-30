Тренер Жироны оценил вероятность появления тер Штегена
Барса может помочь соседу не вылететь
около 2 часов назад
Марк-Андре тер Штеген / Фото - Getty Images
Главный тренер Жироны Мичел оценил вероятность перехода голкипера Барселоны Марка-Андре тер Штегена на правах аренды. Его слова приводит журналист Жерар Морено.
Я бы очень хотел, чтобы тер Штеген играл в нашей команде! Он лучший вратарь. Каждый клуб хочет, чтобы Марк играл в их команде
В текущем сезоне 33-летний немец провел всего один матч – в 3 раунде Кубка Испании, где Барселона сыграла против Гвадалахары, и тер Штеген сохранил свои ворота «сухими».
Жирона имеет 15 очков в турнирной таблице Ла Лиги и остается в зоне вылета.