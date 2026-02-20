Павел Василенко

Вратарь мадридского Реал Мадрид Тибо Куртуа, конкурентом которого является украинский голкипер Андрей Лунин, сделал неожиданный, но амбициозный шаг за пределами футбольного поля. Бельгиец присоединился к бразильскому инвестиционному фонду OutField, который является мажоритарным владельцем французского клуба Ле-Ман, выступающего во втором дивизионе страны.

Куртуа стал частью звездной компании: вместе с ним в фонд входят легенда тенниса Новак Джокович и известный бразильский автогонщик Фелипе Масса. Такой состав инвесторов подчеркивает серьезность намерений по развитию клуба и его спортивных перспектив.

В видеообращении к болельщикам «Ле-Мана» Куртуа признался, что плотный график в Королевском клубе пока не позволяет часто посещать Францию, однако он пообещал лично приехать к команде в ближайшее время.

«Мы уверены, что сможем помочь Ле-Ману достичь новых высот уже в ближайшие месяцы», – подчеркнул бельгийский голкипер.

В настоящее время Ле-Ман занимает пятое место в Лиге 2, отставая всего на три очка от лидера и на одно очко от зоны повышения в классе. До завершения сезона команде осталось провести 11 матчей, и борьба за выход в элиту обещает быть напряженной.

В клубе подтвердили, что OutField окончательно завершил процесс приобретения контрольного пакета акций. Бывший мажоритарный владелец Тьерри Гомес назвал этот момент определяющим для будущего Ле-Мана, оставшись на посту президента и подчеркнув стратегическое развитие клуба.