Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Лиги чемпионов с Пафосом
Бой скоро начнется
около 2 часов назад
Фото - ФК Динамо
Сегодня пройдет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское Динамо сыграет с кипрским Пафосом.
Главный тренер бело-синих Александр Шовковский объявил стартовый состав команды на этот поединок.
Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Пихалёнок
Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцик, Волошин, Караваев, Кабаєв, Буяльский, Герреро, Биловар, Брагару, Пономаренко.
Матч Динамо – Пафос пройдет в польском Люблине и начнется в 21:00 по киевскому времени.
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