Шовковский объявил стартовый состав на ответный матч квалификации Лиги чемпионов с Хамруном
Поединок скоро начнется
около 2 часов назад
Фото: ФК Динамо
Киевское Динамо проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов с мальтийским Хамрун Спартанс. Главный тренер бело-синих Александр Шовковский объявил стартовый состав на эту игру.
Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Шапаренко, Бражко, Пихаленок, Кабаев, Ванат, Волошин.
Запасные: Моргун, Попов, Яцик, Ярмоленко, Тимчик, Супряга, Герреро, Дубинчак, Брагару, Михайленко, Захарченко, Пономаренко.
Матч пройдет в польском Люблине и начнется в 21:00 по киевскому времени.
Первый поединок завершился победой Динамо со счетом 3:0.
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