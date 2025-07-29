Бывший полузащитник Динамо Сергей Мизин поделился мыслями о составе команды на ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс.

Вопрос о победителе в этой паре киевляне сняли с повестки дня еще после первого матча на Мальте. Динамовцы не продемонстрировали яркую игру, но это не помешало им отпраздновать разгромную победу – 3:0. Именно исходя из этого счета они будут выстраивать свои действия в Люблине.

Конечно, не обойдется без изменений в составе, однако я не считаю, что они будут существенными. Все же, не стоит забывать, что уже 2 августа киевлянам играть на старте чемпионата УПЛ в Ровно, поэтому нужно не только сохранить должный игровой тонус, но и использовать повторный матч для улучшения сыгранности. Это важно в начале сезона.

Следует ли снова ожидать крупной победы? Знаете, как мне кажется, важно просто одержать верх, чтобы принести Украине столь необходимые очки в классификации УЕФА и пополнить клубную кассу премиальными. Вот почему, думаю, что все закончится со счетом – 1:0 в пользу подопечных Александра Шовковского.