Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский перед началом нового сезона УПЛ заявил, что его футболисты пока не готовы на все 100%, так как в настоящее время команда не имеет много игровой практики.

«В первую очередь, хочется сказать, что команда готовится. Сказать, что команда готова на 100 процентов - это будет неправда. Мы стараемся, но пока нет достаточно игровой практики, чтобы говорить, что мы вышли на пик своей формы. Наверное, это было бы странно, если бы с самого начала сезона команда была готова на максимум.

Безусловно, есть, что усовершенствовать, это всегда есть. И мы стремимся в каждой игре, независимо от результата, делать все возможное, практиковать все те наработки, которые у нас есть, и делать, скажем так, всё от нас зависящее, чтобы достигать результата».