Шовковский оценил подготовку Динамо к новому сезону
Тренер заявил, что сейчас футболисты не показывают своего максимума
около 12 часов назад
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский перед началом нового сезона УПЛ заявил, что его футболисты пока не готовы на все 100%, так как в настоящее время команда не имеет много игровой практики.
«В первую очередь, хочется сказать, что команда готовится. Сказать, что команда готова на 100 процентов - это будет неправда. Мы стараемся, но пока нет достаточно игровой практики, чтобы говорить, что мы вышли на пик своей формы. Наверное, это было бы странно, если бы с самого начала сезона команда была готова на максимум.
Безусловно, есть, что усовершенствовать, это всегда есть. И мы стремимся в каждой игре, независимо от результата, делать все возможное, практиковать все те наработки, которые у нас есть, и делать, скажем так, всё от нас зависящее, чтобы достигать результата».
Ответный матч между Динамо и Хамрун Спартанс пройдет 29 июля в польском Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Если украинский клуб пройдет мальтийцев по сумме двух матчей, то в следующем квалификационном раунде Лиги чемпионов его соперником станет победитель пары Пафос (Кипр) – Маккаби из Тель-Авива.