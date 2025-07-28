На прошлой неделе киевское Динамо уверенно обыграло Хамрун Спартанс со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Однако главный тренер бело-синих Александр Шовковский напомнил о том, что в предыдущем раунде мальтийцы сумели сделать впечатляющий камбэк и расслабляться рано.

Шовковский подчеркнул, что каждый матч начинается с нуля на табло, и футболисты, которые выйдут на поле, должны своим выступлением подтвердить, что заслуживают место в основном составе.

«Еще накануне первого матча я говорил о том, что одно из сильных качеств нашего соперника – это итальянский тренер, который умело руководит командой, ставит игру, они знают, как они хотят играть. Это одна из сильных сторон этой команды. Они показали это в поединке с Жальгирисом, когда смогли после поражения 0:2 отыграться у себя дома и пройти в следующий раунд, где уже играли с нами. С нашей стороны, мы любого соперника оцениваем по качествам, по схеме игры, по тем наработкам, которые у них есть. И стремимся играть, безусловно, в свою игру, учитывая все эти моменты. Каждая игра, любая игра начинается со стартового свистка и начинается со счёта 0:0. Это нужно помнить всегда и выходить в каждой игре, доказывать как команде в целом, так и каждому игроку отдельно, который выходит в стартовом составе. Я не говорю «основной состав». Основной состав – это те 28-29 человек, которые у нас есть в команде. А стартовый состав определяется с учетом многих моментов. Выходить и доказывать, что они имеют не только амбиции, но и быть готовыми выходить в стартовом составе и давать необходимый результат», – цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.

Ответный матч между Динамо и Хамрун Спартанс пройдет 29 июля в польском Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Если украинский клуб пройдет мальтийцев по сумме двух матчей, то в следующем квалификационном раунде Лиги чемпионов его соперником станет победитель пары Пафос (Кипр) – Маккаби из Тель-Авива.