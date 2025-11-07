Главный тренер Динамо Александр Шовковский подвел итоги матча 3 тура Лиги конференций против Зриньски (6:0). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Отвечу фразой Валерия Васильевича Лобановского: «Если тренер полностью доволен, то ему нужно заканчивать со своей работой». Всегда есть моменты, которые можно улучшать и над которыми можно работать. И в организации обороны, и в организации переходных моментов, и в организации атаки, в завершении. Очень много. И это постоянный процесс.

Сегодня есть результат, очень важный для команды, для болельщиков, но есть еще качество игры. Как раз над этим компонентом, думаю, постоянно нужно работать и нельзя быть идеальным. Надо стараться быть совершенным. Именно стремление к этому будет делать тебя сильнее и лучше. Если простые вещи ты будешь делать отлично, ты уже на 75% будешь впереди остальных игроков команды. Всегда можно работать и всегда надо работать над этим.

Поэтому еще раз поздравляю и будем готовиться и работать дальше. Мы всегда говорили игрокам, мы должны отслеживать не то, куда мы пришли – мы должны всегда отслеживать, что мы для этого сделали. Любая цель имеет смысл, потому что она дает возможность двигаться к ней. И надо отслеживать именно движение, - объяснил Шовковский.