Штутгарт и Боруссия одержали важные победы на Englische Woche. Видео
Обзор 17 тура
около 12 часов назад
Фото - Боруссия Д
Начало 2026 года подарило поклонникам немецкого футбола тур среди недели, который именуют Englische Woche (английская неделя, - перевод).
В рамках 17 тура Бундеслиги состоялись три поединка из четырех.
Из-за непогоды, охватившей Германию, Гамбург не смог сыграть с Байером.
Бундеслига. 17 тур
Боруссия Д - Вердер 3:0
Голы: Шлоттербек, 11, Забитцер, 76, Гирасси, 83
Штутгарт - Айнтрахт 3:2
Голы: Демирович, 27, Ундав, 35, Нарті, 87 - Кристенсен, 5, Амаймуни, 80
Майнц - Хайденхайм 2:1
Голы: Видмер, 30, Амири, 49 - Шиммер, 60