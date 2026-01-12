Главный наставник мюнхенской Баварии Венсан Компані подвел итоги разгромного успеха своей команды в матче 16-го тура Бундеслиги, в котором Вольфсбург был обыгран со счетом 8:1.

«Это ненормально и не само собой разумеется. Первый тайм был действительно нелегким. Я говорил, что Вольфсбург хорошо играет в атаке и не нуждается в большом количестве моментов. Именно это мы и увидели до перерыва.

Я всегда чувствовал, что мы близки к успеху и что у нас будет больше моментов, когда они немного устанут. И именно это и произошло во втором тайме. И мы их использовали. Это те моменты, когда мы ведем 5:1, 6:1 или 7:1, но продолжаем играть, продолжаем давить и стараемся забить еще больше голов. Мне это очень нравится.

А еще есть молодые игроки, которые выходят на поле и показывают, на что они способны, но при этом мы не теряем характер Баварии», — сказал тренер.