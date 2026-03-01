Штутгарт, претендующий на топ-4 Бундеслиги, стремится продолжить положительную домашнюю форму и победить Вольфсбург, который борется за сохранение места в элите.

Форма команд и новости перед матчем

Штутгарт после выхода в 1/8 Лиги Европы (победа над Селтиком по сумме) возвращается в Бундеслигу с оптимизмом. Ничья 3:3 с аутсайдером Гайденхаймом стала небольшим сбоем, но команда Себастьяна Хенеса проиграла только один матч дома в чемпионате в этом сезоне (8 побед, 2 ничьи) и держит третий лучший показатель «сухих» игр дома (5).

Вольфсбург переживает тяжелый 2026 год: четыре поражения в последних пяти матчах лиги (1 ничья). Последняя игра – драматическое поражение 2:3 от Аугсбурга на 93-й минуте. Команда потеряла 23 очка с выигрышных позиций в этом сезоне – больше всех в лиге, и отстает от зоны вылета только на одно очко. Гостевые результаты немного лучше, чем домашние, но нынешняя серия из четырех матчей без побед на выезде (1 ничья, 3 поражения) с 14 пропущенными голами вызывает серьезные опасения.

История противостояний

Штутгарт выиграл три из пяти последних матчей лиги против Вольфсбурга (1 ничья, 1 поражение), забив ровно три гола в каждой победе.

Горячая статистика и тренды

Штутгарт забил 3+ гола в шести из девяти последних официальных матчей.

Штутгарт пропускает в среднем 4,17 угловых за игру в Бундеслиге в этом сезоне – второй лучший показатель.

18 из 23 матчей Вольфсбурга в чемпионате в этом сезоне имели голы обеих команд.

Вольфсбург забил первым в семи из 11 выездных матчей лиги в этом сезоне.

Ключевые игроки и потери

Крис Фюррих забил на пятой минуте против Гайденхайма, но 11 из его предыдущих голов за клуб пришлись на время после 40-й минуты. Янник Герхардт открыл счет в предыдущем матче Вольфсбурга – три его гола в Бундеслиге против Штутгарта (личный рекорд).

У Штутгарта нет новых травм. У Вольфсбурга отсутствуют несколько игроков основы, включая талисмана Максимилиана Арнольда.

Прогноз

С учетом домашней силы Штутгарта и проблем Вольфсбурга, ставка на победу хозяев с тоталом более 2,5 гола выглядит перспективной.

