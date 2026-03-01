Кінець інтриги? Баварія відчепила Боруссію Д від боротьби за чемпіонство. Відео
Классікер вийшов на ура
близько 12 годин тому
Фото - Getty Images
Боруссія Д та Баварія влаштували справжнє шоу в центральному матчі у 24 туру Бундесліги. Гра в Дортмунді завершилась з рахунком 2:3.
На гол Шлоттербека в першому таймі мюнхенці змогли відреагувати дублем Кейна.
На останніх хвилинах Дортмунд вдруге вдізначився у воротах Баварії, проте цього вечора команда Венсана Компані завдала вирішального удару, автором якого став Кімміх.
Перемога Баварії в Дортмунді збільшила відрив від конкурента до 11 очок.
Бундесліга. 24 тур
Боруссія Д - Баварія 2:3
Голи: Шлоттербек, 26, Свенссон, 83 - Кейн, 54, 70 (з пенальті), Кімміх, 87