Сергей Разумовский

В шестом туре общего этапа Лиги конференций киевская Лозанна дома сенсационно обыграла Фиорентину со счетом 1:0

Единственный гол в встрече был забит на 59-й минуте – отличился Сигура, принеся швейцарцам минимальную, но чрезвычайно ценную победу. Несмотря на то, что Фиорентина немного больше контролировала мяч, именно Лозанна выглядела острее у чужих ворот и чаще угрожала ударами.

Хозяева нанесли 17 ударов против 10 у фаворита. Это подтверждает и статистика ожидаемых голов – 1.41 xG у Лозанны против 0.49 у Фиорентины, так что победа хозяев выглядит закономерной по ходу событий.

К вашему вниманию обзор матча.

Лозанна набрала 11 очков в турнирной таблице и заняла итоговое девятое место. Фиорентина (8) финишировала 15-й. Обе команды сыграют в плей-офф Лиги конференций.

Лига конференций. Общий этап, шестой тур

Лозанна – Фиорентина 1:0

Гол: Сигура, 59