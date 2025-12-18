Швейцарский клуб (не)сенсационно обыграл Фиорентину и почти прорвался в топ-8. Видео
Старые знакомые Динамо показали киевлянам, как играть с «фиалками»
около 7 часов назад
В шестом туре общего этапа Лиги конференций киевская Лозанна дома сенсационно обыграла Фиорентину со счетом 1:0
Единственный гол в встрече был забит на 59-й минуте – отличился Сигура, принеся швейцарцам минимальную, но чрезвычайно ценную победу. Несмотря на то, что Фиорентина немного больше контролировала мяч, именно Лозанна выглядела острее у чужих ворот и чаще угрожала ударами.
Хозяева нанесли 17 ударов против 10 у фаворита. Это подтверждает и статистика ожидаемых голов – 1.41 xG у Лозанны против 0.49 у Фиорентины, так что победа хозяев выглядит закономерной по ходу событий.
К вашему вниманию обзор матча.
Лозанна набрала 11 очков в турнирной таблице и заняла итоговое девятое место. Фиорентина (8) финишировала 15-й. Обе команды сыграют в плей-офф Лиги конференций.
Лига конференций. Общий этап, шестой тур
Лозанна – Фиорентина 1:0
Гол: Сигура, 59