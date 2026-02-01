Сикан не спас Андерлехт от поражения в матче чемпионата Бельгии
Украинец вышел в стартовом составе
37 минут назад
Фото - ФК Андерлехт
Андерлехт на выезде проиграл Стандарду со счетом 0:2 в матче 23-го тура чемпионата Бельгии.
Уже на 29-й минуте Ибрагим Карамоко вывел хозяев вперед, а в начале второй половины игры (48 минута) Рафики Саид удвоил преимущество Стандарда.
Украинский форвард Данило Сикан вышел в стартовом составе Андерлехта. Нападающий отыграл 68 минут, после чего был заменен на Михаила Цветковича.
Команда украинца занимает четвертое место в чемпионате Бельгии, имея 36 очков.
Чемпионат Бельгии, 23-й тур
Стандард – Андерлехт – 2:0
Голы: Карамоко, 29, Саид, 48.