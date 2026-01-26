Нападающий Андерлехта Данило Сикан высказался о дебюте за новую команду, который пришелся на матч 22 тура Про-лиги против Дендер (0:0). Его слова приводит Voetbalkrant.

Я не сказал бы, что имел большие шансы, но могу забивать в таких моментах, хотя это было сложно. Первый тайм был неудачным, во втором стало лучше, но забить не удалось. Надо забыть об этом и двигаться дальше.

Немного удивлён, что я сразу вышел в старте, потому что только что приехал. Надеюсь показать себя в матчах и забивать голы. Моя цель - много побеждать, я командный игрок, но стремлюсь забивать. Это большой клуб. Мы играли плохо, поэтому освистывание — это нормально. Я понимаю, - рассказал Сикан.